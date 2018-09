24. September 2018, 06:36 Uhr Sturmtief "Fabienne" Frau in Oberfranken von Baum erschlagen - Hunderte Notrufe

Der erste schwere Herbststurm ist über Bayern hinweggezogen.

Fabienne sorgte für umgestürze Bäume, abgedeckte Dächer und Chaos im Bahnverkehr.

sorgte für umgestürze Bäume, abgedeckte Dächer und Chaos im Bahnverkehr. Eine Frau wurde in Oberfranken von einem Baum erschlagen.

Kaum ist der Herbst kalendarisch eingezogen, ist das Sturmtief Fabienne aufgezogen und hat Bäume umgestürzt, Dächer abgedeckt und für Stromausfälle gesorgt. Auch der Bahnverkehr wurde behindert. Mindestens ein Mensch starb bei diesem schweren Sturm.

Auf einem Campingplatz in Ebrach im Landkreis Bamberg ist eine 78 Jahre alte Frau von einem Baum erschlagen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Spaziergängerin erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Beim Oktoberfest warnte die Festleitung gegen 19.20 Uhr erstmals die Besucher vor dem heranziehenden Unwetter. Später empfahl sie den Besuchern, "den Besuch im Außenbereich des Festgeländes zu unterbrechen". Bei Regen und Wind und nach einem Tag voller Bier traten jedoch ohnehin viele den Heimweg um diese Zeit an.

Viele Haushalte waren am Sonntagabend ohne Strom. Nach Angaben des Bayernwerks fielen Bäume oder schwere Äste auf Stromleitungen. Besonders betroffen waren zunächst Unter- und Oberfranken - am späteren Abend konnten dort viele Haushalte aber wieder versorgt werden. Zeitweise seien Zehntausende Haushalte ohne Strom gewesen. Auch in Ost- und Oberbayern fiel der Strom aus.

In Unterfranken gingen nach Angaben der Polizei mehr als 350 Notrufe ein. Bei zahlreichen Verkehrsunfällen wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten sollten noch bis tief in die Nacht dauern und können auch noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Viele Menschen waren ohne Strom

Im Landkreis Aschaffenburg zum Beispiel wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, Keller liefen voll Bäume stürzten um, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Besonders heftig sei es in Großostheim gewesen. Dort wehte der Wind ein Sportflugzeug um - Kraftstoff lief aus. Verletzte gab es dabei nicht, in dem Flugzeug saß niemand. Außerdem wurde das Baggerschiff eines Kieswerkes umgestoßen. Am Abend waren rund 400 Kräfte im Einsatz. In den Gemeinden Heimbuchenthal und Dammbach ist nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls zeitweise der Strom ausgefallen.

In Würzburg meldete die Leitstelle mehr als 120 Einsätze. Ein Mann wurde von einem Ast getroffen und kam ins Krankenhaus. Herabfallende Ziegel beschädigten Fahrzeuge. Die Feuerwehr riet Menschen davon ab, sich auf Wegen und Straßen unter Bäumen zu bewegen. Dort könnten Äste herabstürzen. Besonders Wälder, Parks und Friedhöfe sind betroffen.

In Oberfranken gingen rund 300 Notrufe bei der Einsatzzentrale ein. Im Stadtgebiet Pegnitz musste die Bundesstraße 2 komplett gesperrt werden, weil der Sturm das Dach einer Brauerei abgedeckt hat.

Bahnreisende saßen fest

Auch die Pläne vieler Bahnreisenden wurden am Sonntagabend durcheinandergewirbelt. Zwischen Erfurt und Nürnberg - auf der DB-Prestigestrecke Berlin-München - war zeitweise kein Verkehr möglich, hieß es von der Bahn. Die ICE-Züge wurden zurückgehalten.

Auch auf den Strecken Aschaffenburg-Würzburg und Würzburg-Nürnberg kam es zu Behinderungen. Wegen zahlreicher umgestürzter Bäume wurde der Zugverkehr auf den Strecken der Oberpfalzbahn, der Vogtlandbahn, des Alex-Nord des Trilex und der Waldbahn am Sonntagabend komplett eingestellt.