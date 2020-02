Das Sturmtief "Sabine" hat Bayern im Griff. Hier arbeiten Feuerwehrleute in Regenstauf an einem Baum, der dem Wind nicht standhalten konnte.

Das Orkantief "Sabine" ist in Bayern angekommen: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, erreichte der Sturm in den frühen Morgenstunden Franken und wird am Vormittag auch den Süden Bayerns fest im Griff haben. Für ganz Süddeutschland hat der DWD die zweithöchste Unwetterwarnstufe ausgerufen.

Auf den Straßen Bayerns hat der Orkan bislang noch keinen größeren Schaden angerichtet: "Wir haben die Lage im Griff", sagte ein Sprecher der Polizei in Oberfranken. Bisher habe es zwar jede Menge umgefallene Bäume gegeben, die aber keinen größeren Schaden oder Verletzte zur Folge hatten. Auch in den anderen bayerischen Regierungsbezirken sind Polizei und Feuerwehr in erhöhter Alarmbereitschaft: Wie die Polizeisprecher mitteilten, fielen in vielen Bezirken Bäume auf Straßen und Autos. Schwere Unfälle oder Einschränkungen für den Berufsverkehr würden sich dadurch jedoch bislang noch nicht ergeben. Bei Aschaffenburg musste die Bundesstraße 469 immer wieder kurzzeitig gesperrt werden, weil der Wind Planen von Gemüsefeldern auf die Straße wehte.

Viel Arbeit hat auch die Polizei in Oberbayern. Mehr als 100 Einsätze wegen des Unwetters seien gemeldet worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es warnte, man solle nur nach draußen gehen, wenn es sein müsse.

Wegen des Sturms ruht der Regionalverkehr in Bayern seit dem Morgen komplett, auch bei den privat betriebenen Bahnen wie der Bayerischen Oberlandbahn und dem Meridian. Wann und wo wieder Regionalzüge fahren, entscheide sich erst später, sagte ein Bahnsprecher. Sobald es hell sei, gebe es auf den Strecken sogenannte Leerfahrten, also Testfahrten mit leeren Zügen, um zu klären, ob die Gleise frei seien. Je nach Lage der Dinge werden die Strecken laut Bahn "im Tagesverlauf sukzessive in Betrieb genommen".

Damit sei jedoch nicht vor dem späteren Vormittag zu rechnen. An störungsanfälligen Punkten wurden Einsatztrupps zusammengezogen, die mit Kettensägen ausgerüstet sind und möglichst rasch umgestürzte Bäume von den Gleisen räumen können. Die Bahn rechnet den ganzen Montag über mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei der Bayerischen Regionalbahn, dem Meridian und der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) soll der Betrieb am Montag nicht vor zehn Uhr wieder starten.

Am Flughafen Nürnberg wurden bereits am Sonntag einzelne Flüge annulliert. "Wird der Wind zu stark, muss der Betrieb auf dem Flugfeld aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Dadurch könnte es zu einem Abfertigungsstopp kommen", sagte ein Flughafensprecher in München.

An den Schulen soll es eine Notbetreuung von Kindern geben

Im ganzen Freistaat fällt an diesem Montag die Schule aus. Das meldet der Bayerische Rundfunk, der vom Kultusministerium mit den aktuellen Informationen versorgt wird. An den meisten Schulen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden für Schüler, die von ihren Eltern nicht anderweitig versorgt werden können, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums.

Wegen des Orkantiefs ist in mehreren Regionen Bayerns die Stromversorgung ausgefallen. Schon kurz nach Mitternacht habe es erste Stromausfälle in Unterfranken gegeben, teilte die Bayernwerk AG am Montagmorgen mit. Gegen fünf Uhr weiteten sich die Stromausfälle auf Oberfranken aus, in den Morgenstunden auf die Oberpfalz. Mehr als 20 000 Haushalte seien ohne Strom. "Ursache für die Ausfälle sind meistens Bäume oder Äste, die Stromleitungen berühren oder beschädigen", erklärte ein Sprecher.

Die Universität Passau lässt ihre Lehrveranstaltungen ausfallen, Prüfungen sollen aber stattfinden, wie sie auf ihrer Internetseite mitteilte. Sollte es Teilnehmern "nicht möglich sein, zur Uni zu kommen, wird die Universitätsleitung dafür im Nachgang pragmatische Lösungen finden".

Der Höhepunkt des Sturmtiefs "Sabine" steht nach Angaben des DWD noch bevor. Bis in den Mittag hinein seien im südlichen Teil des Freistaates orkanartige Böen und teils Orkanböen zu erwarten, sagte ein Sprecher. Noch kräftiger soll der Wind auf den Mittelgebirgs- und Alpengipfeln wehen mit extremen Orkanböen bis 150 Kilometer pro Stunde und bis 180 Stundenkilometer auf der Zugspitze. Am Nachmittag würden Schauer mit schweren Sturmböen erwartet, einzelne orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen. "Zum Abend erwarten wir eine vorübergehende Abschwächung", sagte der Meteorologe. In der Nacht zum Dienstag seien dann wieder Sturm- und einzelne schwere Sturmböen zu erwarten.