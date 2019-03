3. März 2019, 18:38 Uhr Stromtrassen CSU wirft Freien Wählern "Energiepopulismus" vor

Im Streit um die neuen Stromautobahnen nach Bayern hat CSU-Generalsekretär Markus Blume den Freien Wählern "Energiepopulismus" vorgeworfen. Grundsätzlich arbeite seine Partei in der schwarz-orangen Koalition mit den Freien Wählern sehr gut zusammen, sagte Blume den beiden Zeitungen Frankenpost und Der Neue Tag. Aber "wenn zum Beispiel Abgeordnete der Freien Wähler nach wie vor mit der Botschaft durchs Land ziehen, Stromtrassen würden für die Energiewende nicht gebraucht, dann ist das inhaltlich falsch und politisch nicht sauber", sagte der Münchner CSU-Politiker. "Weil sie genau wissen, dass die Trassen kommen werden." Notwendig sei ein zukunftsweisendes Energiekonzept, "kein Energiepopulismus".

Die Frage der Trassen, die einmal Unmengen an Windstrom aus Norddeutschland nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren sollen, sei auf Bundesebene längst entschieden, erklärte Blume. "Deshalb war und ist klar, dass wir aus bayerischer Sicht nicht in Neuverhandlungen eintreten können." Zudem dürfe die Versorgungssicherheit in Bayern nicht gefährdet werden. Die CSU habe im Vorfeld der Beschlüsse zum Trassenausbau das Beste für die Bevölkerung herausgeholt und durchgesetzt, dass sie - wo immer möglich - unterirdisch verlegt werden. "Wer zum Netzausbau Nein sagt, der zieht in Bayern sprichwörtlich den Stecker: indem er die sichere Versorgung gefährdet und durch unterschiedliche Strompreiszonen höhere Preise erzwingt", erklärte Blume weiter.

Freie Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger macht indes keinen Hehl aus seiner Skepsis gegenüber den Stromautobahnen und setzt stattdessen klar auf den Ausbau regionaler erneuerbarer Energien. Es wäre ein Fehler, auf Sonnenenergie zu verzichten und über Stromtrassen Windstrom von der Ostsee zu holen, sagte Aiwanger etwa bei der Winterklausur der Landtagsfraktion seiner Partei im Januar. In Deutschland steigt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung an. Bis Ende 2022 sollen die verbliebenden Atomkraftwerke vom Netz gehen. Der an den Küsten erzeugte Windstrom soll über Stromautobahnen nach Süden gebracht werden. Es gibt aber teils erhebliche Widerstände vor Ort.