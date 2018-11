25. November 2018, 18:55 Uhr Streit um Wahlergebnis AfD-Vizechefin ruft zu Geschlossenheit auf

Nach dem Einzug der AfD in den Landtag hat die Fraktionschefin und stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Ebner-Steiner ihre Partei zum Zusammenhalt aufgerufen. "Die Geister des Zerwürfnisses und des Spaltpilzes, die man in uns treiben will, die werden wir enttarnen", sagte sie am Wochenende vor etwa 220 Gästen auf einem Mitgliederparteitag im mittelfränkischen Greding. Ihre Fraktion arbeite geschlossen zusammen. "Genau dieser Geist ist es, der die ganze bayerische AfD einen, aber auch versöhnen kann." Zuletzt hatte es harsche Debatten, vor allem im Netz und in neurechten Medien, über das Wahlergebnis von nur gut zehn Prozent gegeben. Umfragen und der Bundestrend hatten deutlich mehr erwarten lassen. Kritiker warfen dem Landesvorstand einen ideenlosen Wahlkampf vor und rügten, dass man sich auf keinen Spitzenkandidaten geeinigt hatte. Landeschef Martin Sichert, Bundestagsabgeordneter aus Nürnberg, sei zu wenig präsent gewesen, hieß es. Sichert war vor einem Jahr an die Spitze der Partei gewählt worden. Seit der Gründung des Landesverbands 2013 hat keiner der bisher vier Vorsitzenden länger als zwei Jahre amtiert. Ein Antrag für leichtere Abwahlmöglichkeiten des Vorstands scheiterte in Greding.

Inhaltliche Debatten um den Kurs der rechtspopulistischen Partei gab es nicht, dafür Streit über organisatorische Fragen, zum Beispiel die Abgaben von Mandatsträgern an die Parteikasse. Der Blick der AfD richtet sich derzeit bereits auf die Europawahl 2019 und Kommunalwahl 2020. Bei einem Parteitag in Magdeburg würde kürzlich der Münchner Bernhard Zimniok, 65, auf Platz fünf der Europaliste gewählt, er ist damit sozusagen bayerischer Spitzenkandidat. Er war nach Angaben der Partei früher im diplomatischen Dienst in Syrien und Pakistan tätig und warnt vor einer "Islamisierung" durch Zuwanderung. Für die Kommunalwahl wurde in Greding über eine Öffnung der Liste für Nichtmitglieder diskutiert. Die AfD ist mit 5000 Mitgliedern in Bayern zu klein, um in allen der mehr als 2000 Gemeinden Kandidaten aufstellen zu können. Ebner-Steiner plädierte am Rande des Parteitags dafür, auch Nichtmitglieder auf AfD-Listen antreten zu lassen. Anstoß auf dem Parteitag erregte, dass ein Drittel der 22 Mitglieder der Landtagsfraktion nicht zugegen war.