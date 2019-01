21. Januar 2019, 17:54 Uhr Pfaffenhofen an der Ilm Zwei Männer nach Messerstecherei in Untersuchungshaft

Zwei Männer geraten in einem Imbiss derart aneinander, dass sie nach Messern aus dem Besteckkasten greifen - beide müssen zuerst in die Klinik und dann vor Gericht.

Zwei Männer sind in einem Dönerladen in Pfaffenhofen an der Ilm derart aneinandergeraten, dass sie ihren Streit vor dem Geschäft mit zwei Messern aus dem Besteckkasten weiter austrugen. Beide Männer im Alter von 29 und 39 Jahren verletzten sich schwer und mussten im Krankenhaus notärztlich behandelt werden. Der 29-Jährige erlitt mehrere oberflächliche Schnittverletzungen am Körper, im Ohren- und Nackenbereich. Der 39-Jährige wurde am Kopf verletzt und erlitt dabei einen offenen Nasenbeinbruch.

Beide Tatverdächtigen wurden nach der Entlassung aus einer Münchner Klinik auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt zunächst in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Aufgrund eines inzwischen gestellten Antrages auf Haftbefehl wegen versuchtes Totschlages und gefährlicher Körperverletzung wurden sie am Montagnachmittag dem zuständiger Haftrichter beim Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt, der in beiden Fällen Untersuchungshaft anordnete. Die Einlieferung erfolgt in unterschiedliche Haftanstalten.