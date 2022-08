Viele "einsame Volksfestherzen" ließen sich am Wochenende auf der kultigen Single-Couch am Gäubodenvolksfest nieder - und erzählten, was sie vom Traummann und der Traumfrau erwarten. Das ist nicht immer feinfühlig.

Von Simone Kamhuber und Hans Kratzer

"Während Corona haben sich zu viele Singles aufgestaut. Die müssen jetzt alle weg", sagt die Moderatorin Betty Amrhein. Pragmatisch und ohne Umschweife. Aber genauso ist sie auch, die Institution Single-Couch am Gäubodenvolksfest. Am Wochenende ließen sich mehr als hundert "einsame Volksfestherzen" auf der Kultcouch nahe des Nothaftzelts nieder. Singles, die lieber keine wären, stellen sich den Fragen eines Moderatorenteams vom Straubinger Tagblatt. Die Kandidaten sollen auf den Punkt bringen: Was zeichnet sie selber aus und wen wünschen sie sich an ihrer Seite? Mal sucht sie ihn, mal er ihn, meistens allerdings sucht er sie. So auch David aus Wörth an der Donau, Werkzeugmechaniker. 120 Sekunden lang ist die Kamera auf ihn gerichtet, die meiste Zeit verstreicht für seine große Liebe, die Bulldogs, sechs Modelle hat er schon. Mit dieser Leidenschaft müsse sich die Partnerin, die ihm noch fehlt, arrangieren. "Wenn sie da auf Oldtimer-Rundfahrten mitkommt", das wünschte er sich. Und ein schönes Lächeln solle sie haben.