22. Juli 2019, 18:54 Uhr Straubing Gebiss abzugeben

Die Polizeiinspektion in Straubing setzt nach eigenen Angaben auf ein "biss-chen" Unterstützung der Bevölkerung: In der Wache sei ein Gebiss abgegeben worden, teilten die Beamten am Montag mit. Die dritten Zähne wurden demnach am Sonntagnachmittag auf einem Platz in der Straubinger Innenstadt gefunden. Sollte jemandem sein Zahnersatz abhanden gekommen sein, könne er diesen in der Polizeiinspektion abholen, heißt es in der Mitteilung.