27. März 2019, 12:32 Uhr Eisstadion Ammoniak-Austritt: Mindestens 14 Verletzte in Straubing

Im Straubinger Eisstadion tritt giftiges Ammoniak aus. Die Polizei bringt mehr als 200 Menschen in Sicherheit, viele klagen über Atemwegsreizungen.

Beim Austritt von giftigem Ammoniak im Straubinger Eisstadion sind mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Die Verletzten klagten nach Angaben der Polizei über Reizungen der Augen und der Atemwege. Einsatzkräfte brachten 118 Schüler und etwa 130 Anwohner in Sicherheit. Mindestens 60 Menschen wurden ärztlich versorgt.

Das Ammoniak war am Morgen bei Instandhaltungsarbeiten in dem Stadion ausgetreten - nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einer beschädigten Leitung im Bereich der Spielfläche. Die Feuerwehr stellte dies gegen halb acht Uhr in der Früh fest. Womöglich hatte die Vibration einer Eismaschine die Leitung unter der Eisfläche beschädigt. Inzwischen ist das Leck wieder geschlossen, teilte die Polizei am Mittag mit. Das in der Leitung noch verbliebene Ammoniak müsse nun beseitigt werden, die Halle werde gelüftet.

Die Behörden sperrten mehrere Straßen rund um das Stadion und baten die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wohnungen in direkter Nähe des Stadions wurden evakuiert, etwa 130 Menschen waren davon betroffen. Man rechne damit, dass sich die Zahl der Verletzten noch weiter erhöhen werde, hieß es am Vormittag. Unter den Verletzten waren auch Angehörige der Feuerwehr. Sie hat im Umfeld des Stadions verschiedene Messstellen eingerichtet, um die Schadstoffkonzentration in der Luft zu ermitteln.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, es seien mindestens 60 Menschen verletzt worden. Diese Zahl hat die Polizei inzwischen korrigiert: Die Zahl der Verletzten liege bei mindestens 14, etwa 60 Menschen seien ärztlich versorgt worden.