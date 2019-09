Erst Sinnbild für den tüchtigen, wandernden Handwerksburschen, später eher despektierlich für einen Strolch und Landstreicher: Die literarische Figur des "Bruder Straubinger" hat sich im Laufe der Zeit geändert. Was immer gleich blieb bei dem Charakter, der erstmals um 1820 in einem Trinklied auftauchte, war das Gehen. Vielleicht rührt daher nun die Idee in der niederbayerischen Stadt, den Bruder samt Hut, Stock und Bündel als Ampelmännchen mit Lokalkolorit einzuführen. In Frage kämen dafür die Fußgängerampeln des Stadtgrabens, wie das Straubinger Tagblatt berichtet. Dies wurde zumindest kürzlich im Stadtrat aus Reihen der CSU bei Oberbürgermeister Markus Pannermayr angefragt, der wiederum will das prüfen.

Beispiele, wie so ein Symbol funktioniere, hieß es, sehe man in Mainz mit Mainzelmännchen, in Augsburg mit einem Kasperl oder in Emden sogar mit einem lebenden Sohn der Stadt, dem Komiker Otto Waalkes. Da nun bei in Straubing geborenen Promis die Wahl womöglich auf Wissenschaftsminister Bernd Sibler oder den Schlagersänger Rex Gildo fallen könnte, bot sich offenbar vor allem der wandernde Bruder als identitätsstiftend an. Noch ist das alles aber nur ein Gedankenspiel: In Bayern scheiterten zuletzt immer wieder Vorstöße von Kommunen für ein lokales Ampelfigürchen an den strengen Regularien.