21. Oktober 2018, 18:56 Uhr Stockstadt am Main Von Auto angefahren

Ein 30-Jähriger ist im unterfränkischen Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) von einem Autofahrer gerammt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in Begleitung einer 25-Jährigen zu Fuß unterwegs. Nach dem Zusammenprall flüchtete der Autofahrer, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Ermittler wenig später einen 27-Jährigen vorübergehend fest. Er sei dringend tatverdächtig, hieß es. Ein Sachverständiger untersuchte den Wagen des Mannes. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Der Zustand des 30-Jährigen war am Sonntag weiterhin kritisch.