6. Februar 2019, 18:47 Uhr Stockheim Nachbarn retten Pfarrer

Nachbarn haben in Unterfranken einen Pfarrer aus seinem brennenden Pfarrhaus gerettet. Ein 31-Jähriger habe eine Leiter geholt und zusammen mit zwei weiteren Nachbarn den Geistlichen aus dem ersten Stock befreit, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Pfarrer sei in seinem Schlafzimmer von den Flammen eingeschlossen gewesen. Er blieb unverletzt. Der Brand war am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen. An dem Haus in Stockheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) entstand ein Schaden von etwa 400 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Anzeichen für Brandstiftung gibt es nach Polizeiangaben nicht.