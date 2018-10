26. Oktober 2018, 18:51 Uhr Stephansposching Männer in U-Haft nach Polizeieinsatz

Nach dem eskalierten Polizeieinsatz in einer niederbayerischen Asylunterkunft sitzen nun drei Männer in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen einen weiteren Mann wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Den Asylbewerbern wird unter anderem Widerstand gegen Polizisten, Nötigung und Bedrohung vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie waren am Mittwoch festgenommen worden, als die Polizei versuchte, einen Asylbewerber aus der Unterkunft in Stephansposching (Kreis Deggendorf) zu holen, um ihn abzuschieben. Der Bayerische Flüchtlingsrat hat den Polizeieinsatz als "völlig überzogen" kritisiert.