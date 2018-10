24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Stephansposching Abschiebung eskaliert

Beim Versuch, einen Asylbewerber aus einer Flüchtlingsunterkunft in Stephansposching (Kreis Deggendorf) abzuschieben, ist es am Mittwoch nach Polizeiangaben zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und mehreren Flüchtlingen gekommen. Dabei sei ein Asylbewerber zunächst aus Polizeigewahrsam geflüchtet, habe sich später aber widerstandslos festnehmen lassen. Die Unterkunft in Stephansposching ist eine Außenstelle des sogenannten Anker-Zentrums in Deggendorf.