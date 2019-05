2. Mai 2019, 18:49 Uhr Stellvertretender Regierungssprecher Michael Leonbacher ist tot

Völlig überraschend ist Michael Leonbacher gestorben. Der 57-Jährige aus Gröbenzell war stellvertretender Regierungssprecher und einer der wenigen echten Vertrauten von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. "Er war ein wunderbarer Freund und großartiger Mensch", teilte dieser mit. Selbst bei den Freien Wählern aktiv, etwa im Kreistag Fürstenfeldbruck, wurde Leonbacher parteiübergreifend geschätzt. Er war am Dienstag noch in der Kabinettsitzung und erlitt am Nachmittag einen Herzinfarkt. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.