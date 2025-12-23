Zum Hauptinhalt springen

Skigebiet SteinplatteOberbayer stirbt nach Sturz auf roter Piste in Tirol

Bei der Bergung wird ein Retter zusammen mit einem Verletzten mit einer Seilwinde in einen Hubschrauber gezogen (Symbolbild).
Bei der Bergung wird ein Retter zusammen mit einem Verletzten mit einer Seilwinde in einen Hubschrauber gezogen (Symbolbild). (Foto: Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung)

Der 41-Jährige ist offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Trotz schneller Rettung stirbt der Mann aus Oberbayern noch an der Unfallstelle.

Ein 41-jähriger Skifahrer aus Oberbayern ist bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte in Tirol tödlich verunglückt. Er stürzte auf einer roten Piste und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Zeugen zufolge war der geübte Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein Polizeihubschrauber brachte den Toten ins Tal. Laut Polizei wurden an der Ausrüstung keine technischen Mängel festgestellt. Weitere Maßnahmen wurden nicht angeordnet.

