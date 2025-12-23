Zum Hauptinhalt springen

Skigebiete Steinplatte und FellhornZwei Skifahrer sterben in Tirol und im Allgäu

Bei der Bergung wird ein Retter zusammen mit einem Verletzten mit einer Seilwinde in einen Hubschrauber gezogen (Symbolbild).
Bei der Bergung wird ein Retter zusammen mit einem Verletzten mit einer Seilwinde in einen Hubschrauber gezogen (Symbolbild). (Foto: Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung)

Der 41-Jährige aus Oberbayern stirbt im Skigebiet Steinplatte noch an der Unfallstelle. Ein 57 Jahre alter Mann erliegt vier Tage nach seinem Sturz im Oberallgäu seinen Verletzungen.

Ein 41-jähriger Skifahrer aus Oberbayern ist bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte in Tirol tödlich verunglückt. Er stürzte auf einer roten Piste und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Zeugen zufolge war der geübte Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein Polizeihubschrauber brachte den Toten ins Tal. Laut Polizei wurden an der Ausrüstung keine technischen Mängel festgestellt. Weitere Maßnahmen wurden nicht angeordnet.

Skifahrer stirbt mehrere Tage nach Sturz an der Fellhornbahn

Im Oberallgäu ist ein 57 Jahre alter Mann beim Skifahren gestürzt und Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am vergangenen Mittwoch bei der Abfahrt an der Fellhornbahn bei Oberstdorf gefallen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er vier Tage später an seinen Verletzungen erlag.

Für die Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Augenzeugen. Zudem wird ein couragierter Mensch gesucht, der dem Schwerverletzten geholfen und ihn zur Mittelstation gebracht hatte. Ein Fremdverschulden an dem Unfall schließt die Polizei bislang aus.

