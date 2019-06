7. Juni 2019, 18:53 Uhr Steinberg am See Erlebnisholzkugel

40 Meter geht es nach oben

Für die Steinberger ist das ein Riesending. Ihr ohnehin schöner See, der größte in Ostbayern, wird von einer Holzkugel verschönert. Die wiederum ist die größte begehbare Holzkugel weltweit . 40 Meter ist sie hoch, der Weg bis ganz oben schlängelt sich über 700 Meter. Konnte das geübte Steinberger Auge bislang das gegenüberliegende Ufer betrachten, so kann es nun das gesamte Oberpfälzer Seenland überblicken. Zur Eröffnung der Kugel kam sogar der Ministerpräsident - doch bald schon auch die Ernüchterung. Knapp 30 Euro kostet der Aufstieg für die ganze Familie und auch fürs Parken muss der Steinberger zahlen. Für einen Besuch beim heimischen See! Der Betreiber der Holzkugel reagierte prompt. Wer vor 11 Uhr den Aufstieg wagt, kann jetzt ein Early-Bird-Ticket erwerben. Das kostet nur noch etwas mehr als 20 Euro für die Familie.