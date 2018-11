13. November 2018, 18:46 Uhr Statistikamt Mehr ältere Menschen leben in Pflegeheimen

In Bayern leben etwa 126 000 Menschen in Pflegeheimen. Die Zahl der Bewohner ist seit 1999 um mehr als 50 Prozent gestiegen, hat das Statistische Landesamt am Dienstag mitgeteilt. Damals waren 82 000 Frauen und Männer in stationären Einrichtungen untergebracht. Die Steigerung liegt mit am erhöhten Platzangebot: Zum Jahresende 2017 standen im Freistaat 136 000 Plätze in Seniorenheimen, Heimen für die Pflege psychisch kranker Menschen und von behinderten Menschen zur Verfügung. 1999 waren es noch 92 000. In den 1885 Einrichtungen waren Ende 2017 rund 107 000 Pflegekräfte im Einsatz, darunter 84,5 Prozent Frauen.