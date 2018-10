10. Oktober 2018, 18:49 Uhr Statistikamt Bayern vererben 7,85 Milliarden Euro

Insgesamt 7,85 Milliarden Euro steuerrelevantes Vermögen haben die bayerischen Bürger im Jahr 2017 vererbt oder verschenkt. Dadurch fielen 1,39 Milliarden Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer an, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Dies seien 17,1 Prozent weniger als im Vorjahr. 78,6 Prozent der Steuereinnahmen erfolgten aus den 21 489 sogenannten Erwerben von Todes wegen wie Erbschaften oder Vermächtnissen. Zudem gab es 6566 Schenkungen. Die Einnahmen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer fließen komplett in die Kassen der jeweiligen Bundesländer. Insgesamt wurden dem Landesamt zufolge 28 055 steuerpflichtige Erwerbsfälle im Jahr 2017 erfasst. Vererbt oder verschenkt wurde dabei ein Vermögenswert von 13,67 Milliarden Euro - und damit 20,4 Prozent weniger als im Vorjahr.