12. Dezember 2018, 19:01 Uhr Statistik Zahl der Passagiere an Flughäfen gestiegen

Die bayerischen Großflughäfen haben im ersten bis dritten Quartal dieses Jahres 3,8 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Demnach flogen insgesamt 39,6 Millionen Passagiere von München, Nürnberg und Memmingen ab. Das größte Plus verzeichnete dabei der Allgäu Airport: Die Statistiker zählten mehr als 1,1 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von fast 30 Prozent. Fast alle von ihnen waren Auslandsreisende. Das Wachstum in Memmingen dürfte sich fortsetzen: Erst am Dienstag hatte die Fluglinie Ryanair bekanntgegeben, künftig dort eine zweite Maschine zu stationieren, um das Angebot ausweiten zu können. Auch in Nürnberg nahmen die Passagierzahlen deutlich zu, um 6,9 Prozent auf 3,4 Millionen. Bayerns größter Flughafen München kam mit rund 35 Millionen Passagieren auf ein Wachstum von 2,8 Prozent; die Zahl der Starts und Landungen dort stieg leicht um 0,9 Prozent auf 302 618.