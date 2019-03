1. März 2019, 18:53 Uhr Statistik Weniger Arbeitslose

Die Arbeitslosigkeit im Freistaat ist im Februar leicht gesunken. Zuletzt waren 237 774 Personen arbeitslos gemeldet, teilte die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur mit. Die Arbeitslosenquote geht damit gegenüber Januar um 0,1 Punkte auf 3,2 Prozent zurück. Die übliche Winterarbeitslosigkeit hält also an, wenn auch auf niedrigem Niveau: Die Quote ist auf dem niedrigsten Stand in einem Februar seit Einführung der aktuellen Berechnungsmethode 1997. Für März rechnet die Regionaldirektion mit einer stärkeren Frühjahrsbelebung. Viele Firmen suchen händeringend Personal, das macht einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Die Rückgänge werden aber wohl nicht mehr so groß ausfallen wie noch im vergangenen Jahr.