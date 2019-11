An Bayerns Hochschulen studieren fast 60 000 junge Leute mit einem internationalen Hintergrund. Das teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag aus Anlass des Weltstudierendentages mit. Insgesamt waren zum Wintersemester 2018/2019 mehr als 392 000 Frauen und Männer an einer der bayerischen Hochschulen eingeschrieben. Die mit Abstand meisten ausländischen Studierenden wählten den Studienort München, gefolgt von Erlangen und Würzburg.