26. September 2018, 18:51 Uhr Statistik Mehr Bergwanderer, weniger Unfallrisiko

Das Risiko, in den Bergen tödlich zu verunglücken, ist auf einen Tiefststand gesunken. Das zeigt die aktuellen Bergunfallstatistik des Deutschen Alpenvereins (DAV). 2016 und 2017 sind demnach 71 DAV-Mitglieder bei Bergunfällen ums Leben gekommen. Gegenüber den beiden Vorjahren ist Quote der tödlichen Unfälle damit um 28 Prozent gesunken. Sie liegt nun auf dem niedrigsten Niveau seit der ersten DAV-Bergunfallstatistik in den Fünfzigerjahren. Auch ansonsten zeigen die neuen Zahlen, dass Bergsport sehr sicher ist. Zwar sind in beiden Berichtsjahren die absoluten Zahlen der Bergunfälle (1878) und der Betroffenen (2433) etwas angestiegen. Aber da der DAV in derselben Zeit einen starken Zuwachs auf inzwischen deutlich mehr als 1,2 Millionen Mitglieder verzeichnete, ist das Risiko, in einen Notfall am Berg zu geraten, ebenfalls gesunken (minus 2,7 Prozent).

Stark gestiegen ist dagegen die Zahl der sogenannten Blockierungen beim Bergwandern. Das sind psychische und physische Ausnahmesituationen, in denen die Betroffenen nicht mehr vor oder zurück können, obwohl sie äußerlich unverletzt sind, so dass sie von der Bergwacht geborgen werden müssen. Nach DAV-Angaben machen Blockierungen inzwischen ein Drittel der Notfälle beim Bergwandern aus - sei es weil die Betroffenen die Orientierung verloren, sich physisch völlig verausgabt oder sich in für sie zu riskantes Gelände vorgewagt haben. Die starke Zunahme zeigt den Unfallforschern zufolge, dass Bergwanderer immer öfter zu Selbstüberschätzung neigen und Touren auswählen, die zu anstrengend für sie sind.