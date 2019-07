31. Juli 2019, 18:53 Uhr Statistik Mehr Arbeitslose im Juli

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist im Juli gestiegen. Zuletzt waren 202 554 Menschen arbeitslos gemeldet, knapp 5000 Personen mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent. Das teilte die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur am Mittwoch mit. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Beginn der Sommerferien ist üblich: Viele Schulabgänger melden sich erst einmal bei den Jobcentern, bevor sie im Herbst zum Beispiel eine Ausbildung beginnen. Diesmal aber ist die Arbeitslosigkeit auch im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Ein Grund ist die Sorge vor einer Rezession. Immer mehr Firmen scheinen bei Einstellungen zu zögern. So sank die Zahl der offenen Stellen auf 128 768, ein Minus von 4,2 Prozent gegenüber Juni.