13. September 2018, 18:51 Uhr Statistik Einwohnerzahl auf gut 13 Millionen gestiegen

Erstmals leben in Bayern mehr als 13 Millionen Menschen. Zum Ende des Monats August gab es 13 003 252 Einwohner im Freistaat, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Der Zuwachs gehe auf Zuwanderung und auf mehr Geburten zurück. Am stärksten angewachsen ist die Bevölkerung in Oberbayern um etwa 16 200 auf inzwischen knapp 4,65 Millionen Menschen. Aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen habe es im Jahr 2015 in Bayern ein Bevölkerungsplus von etwas unter 152 000 Einwohnern gegeben, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Im Jahr 2016 war noch ein Bevölkerungszuwachs von rund 87 200 Personen zu verzeichnen. Im Jahr 2017 kamen in Bayern 126 191 Kinder auf die Welt. Das sei die höchste Zahl an Geburten seit 1998, hieß es. 133 902 Sterbefälle wurden im vergangenen Jahr gezählt.