Besonders dank Franken ist Bayern Deutschlands Lebkuchenland. Bundesweit kommen mehr als zwei Drittel des Gebäcks aus dem Freistaat. Im vergangenen Jahr waren es 55 405 Tonnen aus Bayern und damit gut 67 Prozent der deutschen Gesamtproduktion, wie das statistische Landesamt in Fürth am Donnerstag mitteilte. Zur Kategorie Lebkuchen zählen die Statistiker auch Honigkuchen und ähnliche Waren. Die Angaben beziehen sich auf industrielle Betriebe mit 20 oder mehr Mitarbeitern. In Bayern waren im vergangenen Jahr 15 solcher Betriebe registriert. Und zehn von ihnen haben ihren Sitz in Franken.