Nur wenige Menschen in Bayern lassen bei den Standesämtern das "dritte Geschlecht" im Ausweis eintragen. Einer Umfrage unter sechs bayerischen Städten zufolge wurden ein Jahr nach Einführung der Option "divers" in München bis Mitte Dezember 2019 sechs Änderungen von männlich oder weiblich zu divers vorgenommen, in Regensburg fünf und in Traunstein eine. In den Städten Augsburg, Landshut und Schweinfurt gab es bisher noch keinen Wechsel. Die letzte Erhebung für ganz Bayern durch das Innenministerium fand im März 2019 statt. Damals wurden elf Änderungen zu divers gezählt. Seit Ende 2018 ist es gesetzlich möglich, im Geburtenregister neben männlich, weiblich und der Offenlassung des Geschlechts auch divers eintragen zu lassen.