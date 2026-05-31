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Jahrelange Mängel und ein Brief als „Hilferuf“Großes Drama am Stadttheater

Lesezeit: 5 Min.

Das Stadttheater in Fürth ist im gesellschaftlichen Leben der Stadt fest verankert.
Das Stadttheater in Fürth ist im gesellschaftlichen Leben der Stadt fest verankert. Foto: Imago/Depositphotos

Das Fürther Stadttheater feiert Erfolge  – hinter den Kulissen aber brodelt es. Offenbar gab es über Jahre schwere Missstände. Und Teile der Belegschaft erheben Vorwürfe gegen die neue Intendantin.

Von Uwe Ritzer und Max Weinhold Hernandez, Fürth

„Zuversicht zumuten“ heißt das Motto für die kommende Spielzeit am Stadttheater Fürth, wobei „Mut“ auf der Titelseite des Programmheftes in Großbuchstaben steht. Ein Ort des Innehaltens und des gemeinsamen Nachdenkens wolle das Theater sein, schreibt Intendantin Silvia Stolz im Editorial, um neue Perspektiven zu entwickeln und Hoffnung zu schöpfen in diesen pessimistischen Zeiten.

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