Das Fürther Stadttheater feiert Erfolge – hinter den Kulissen aber brodelt es. Offenbar gab es über Jahre schwere Missstände. Und Teile der Belegschaft erheben Vorwürfe gegen die neue Intendantin.

„Zuversicht zumuten“ heißt das Motto für die kommende Spielzeit am Stadttheater Fürth, wobei „Mut“ auf der Titelseite des Programmheftes in Großbuchstaben steht. Ein Ort des Innehaltens und des gemeinsamen Nachdenkens wolle das Theater sein, schreibt Intendantin Silvia Stolz im Editorial, um neue Perspektiven zu entwickeln und Hoffnung zu schöpfen in diesen pessimistischen Zeiten.