29. November 2018, 18:56 Uhr Stadtgeschichte Bayreuths Ikone

Richard Wagner mag der Berühmtere sein, aber Markgräfin Wilhelmine hat der oberfränkischen Stadt ihr Erscheinungsbild gegeben. Und ein Welterbe. Spätestens seit der Sanierung des Opernhauses ist ihre Beliebtheit in der einst ungeliebten Heimat stark gestiegen

Von Olaf Przybilla , Bayreuth

Nein, es war 1731 nicht abzusehen, dass Wilhelmine einmal die weibliche Ikone der Stadt Bayreuth werden würde. Heute wird man sie so nennen dürfen, wer am Hauptbahnhof aussteigt, wird auf dem Weg ins Zentrum in den Auslagen der Bäcker, Buchhändler und Souvenirverkäufer auf kein anderes Konterfei häufiger stoßen als auf jenes der Dame vom preußischen Hofe. Richard W.? Ist der berühmtere, keine Frage. Aber die beliebtere dürfte inzwischen Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth sein. Wer das vor, sagen wir, 15 Jahren prognostiziert hätte, der hätte ein mildes Lächeln geerntet in Oberfranken.

Aber wie das so ist mit den Liebesgeschichten: Es begann vertrackt - vornehm gesprochen. Zum Glück weiß man nicht übers allerletzte Detail Bescheid, was den Eheanbahnungsbetrieb Bayreuth betrifft. Aber viel fehlt nicht. Wilhelmines Mutter, die die große Welt in Potsdam und Berlin gewöhnt war, hatte anderes im Sinn mit der Tochter. Diese war als Entree-Billet in die Weltgeschichte gedacht, sollte verheiratet werden mit einem Spross des britischen Königshauses und nicht mit einem Provinzfürsten aus diesem Dings, diesem Flecken am Rotmain. Oberfranken, genau.

Nur wollte das mit dem Hof von Welt nicht recht klappen, am Ende sah man sich zu Hochzeitsfeierlichkeiten in einem Nest mit ein paar hundert Perückenträgern wieder. Und da soll Wilhelmines Mutter Sophie Dorothea, die Gattin des "Soldatenkönigs" Friedrich Wilhelm I. und Königin in Preußen, - so ist es quellenmäßig belegt - ihrer Tochter den guten Rat gegeben haben, in der Hochzeitsnacht die Ehe einfach nicht zu vollziehen. Weil: Wer weiß? Womöglich beißt das britische Königshaus kurzfristig ja doch noch an. Und dann könnte man diese fränkische Fast-Mesalliance ganz geschmeidig für ungültig erklären.

Das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth ist Welterbe und ein Besuchermagnet. (Foto: Karmann/dpa)

Ob sich Wilhelmine an diesen wohlmeinenden Tipp der Verwandtschaft gehalten hat, ist nicht verbürgt. Dafür umso besser, dass die optischen Außenarbeiten an der Braut unter den Hektik der Frau Mama insofern litten, als diese noch am Tag der Hochzeit auf die entscheidende Wende in Sachen internationale Heiratspolitik hoffte - auf einen Kurier aus London. Der kam nicht. Dafür herrschte in der Kammer der Braut entsprechend Chaos. "Vom ganzen Hantieren mit meinen Haaren war die Frisur verschwunden", notierte Wilhelmine. Und der Rest war auch nicht comme il faut. "Ich wäre fast gestorben in dem Aufzug."

Auch was die Konversation in Franken betraf, soll es anfangs gewisse Einschränkungen gegeben haben. Das Tischgespräch wollte nicht recht in Gang kommen, was die Preußentochter - früh schon auf höflichen Small Talk trainiert - versiert zu übertünchen wusste. Sie wählte das Thema: Hauswirtschaft. Was man halt so macht, wenn man händeringend nach Stoff sucht, bei dem möglichst jeder mitplappern kann. Das sollte sich in diesem Fall allerdings als Bumerang erweisen. Tatsächlich fühlte sich die Tischgesellschaft nun zu einem - wie Wilhelmine notiert - geistreichen und "für sie" (!) belangreichen Diskurs ermutigt, offenbar eine Art frühökologisches Streitgespräch, bei dem sämtliche Facetten des Milchertrags von Berg- und Talvieh ventiliert werden mussten. Was die spätere Kunstmäzenin, Komponistin und Opernintendantin beinahe dazu brachte, "vor Langeweile einzuschlafen".

Wenn man jetzt noch weiß, dass Wilhelmine schon beim erstmaligen Übertritt in ihre neue Heimat, auf Höhe Hof, die Kunst der Franken-Beschimpfung auf ein Niveau geführt hat, das von altbayerischen Nachahmern hernach kaum je wieder erreicht wurde ("mottenzerfressene Perücken, in denen sich Läuse ebenso altehrwürdiger Herkunft wie die ihren seit undenklichen Zeiten eingenistet hatten"); und selbst die über die Jahrhunderte durchaus ausgefeilten Bayreuth-Kritik schwer an Wilhelmine vorbeikommt ("mit Spinnweben tapeziert und derart dreckig, dass einem schlecht wurde") - der mag sich über den heutigen Wilhelmine-Kult in der Hauptstadt Oberfrankens wundern. Muss er aber nicht.

Markgräfin Wilhelmine ließ das Opernhaus in vier Jahren bis 1748 erbauen. (Foto: Gemeinfrei)

Denn dass Bayreuth sich heute Welterbestadt nennen darf, geht eben auf Wilhelmine zurück. Nicht auf Wagner. Und auch wenn sie mitunter über ihren Schwiegervater, einen gestandenen Bayreuther, nicht in ausschließlich hohem Ton zu sprechen sich anschickte ("Liebe zum Wein: Er trank von morgens bis abends, was stark dazu beitrug, seinen Verstand zu schwächen") und ihr Bruder in Briefen da auch gerne mal thematisch beisprang ("Ich bitte Sie, mir zu schreiben, ob der alle Welt anödende Markgraf nicht endlich doch einmal krepiert"), so bleibt unterm Strich: das Markgräfliche Opernhaus. Mindestens das.

Im April ist es wiedereröffnet worden, nach mehrjähriger Generalsanierung. Die Reaktionen sind euphorisch: Entzückte Besprechungen; Menschen, die berichten, sie hätten Jahrzehnte ihres Lebens verbracht, ohne zu ahnen, was da in Franken für ein Schatz steht. Cordula Mauß, Sprecherin bei der Schlösserverwaltung, erzählt von einem Besucher, der ergriffen seine Violine ausgepackt und eine Probe auf die Akustik gemacht habe. Andere sind gebannt von Donner-, Wind- und Regenmaschinen aus der Kulisse, die bei Sonderführungen herausgeholt werden - Nachbauten zwar, aber mit hinreißendem Effekt. Von der Illusionskunst auf der Bühne zu schweigen.

Sieben Monate sind seit der Eröffnung vergangen. Besuchten das Haus im letzten Jahr vor der Schließung in zwölf Monaten 61 000 Besucher, so sind es jetzt bereits "deutlich mehr". Exakte Zahlen gibt's erst am Jahresende, die sind für Kurator Thomas Rainer aber eh nicht das Wichtigste. Ihn freut vor allem die Konjunktur, derer sich die Markgräfin als Forschungsgegenstand erfreut. Die Zahl der Veröffentlichungen wird allmählich unübersichtlich, hervorzuheben ist in diesem Jahr die Wilhelmine-Biografie "Leben heißt eine Rolle spielen" von Günter Berger. Auch dass sich an einem Symposion nicht nur Forscher aus Stockholm und Rom, sondern auch aus Kalifornien beteiligten, war gewiss kein Zufall, sagt Rainer. Denn natürlich hatte Wilhelmine - selbst in fast allen Sparten künstlerisch tätig - mit anderem zu kämpfen, als die Bühnenkünstlerinnen heute. Aber mit so ganz anderem eben auch nicht.

Ein Briefwechsel mit Voltaire lässt das erahnen. Im Januar 1751 fragt die Bühnenchefin von Bayreuth - Wilhelmine höchstselbst - den Philosophen und Theaterautoren, ob der nicht eines seiner Stücke für die Bühne am Markgräflichen Opernhaus umschreiben und "zwei Hauptrollen an Frauen vergeben" könnte? In Potsdam huldigte Voltaire da gerade dem Männlichkeitsideal der antiken Tragödie. Um zu erahnen, was Wilhelmine davon hält, muss man nicht übermäßig zwischen den Zeilen lesen können. Sie schreibt ihm: "Sie schließen die Frauenrollen aus Ihren Potsdamer Tragödien aus und wir würden gerne, wenn wir einen Voltaire hätten, die Männerrollen aus denen streichen, die wir hier spielen."