18. März 2019, 18:50 Uhr Staatsbürgerschaft Mehr Briten wollen Bayern werden

Kommender Brexit lässt Zahl der Anträge auf Einbürgerung steigen

Immer mehr Briten in Bayern beantragen angesichts des bevorstehenden Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Zahl der Anträge ist in den ersten Monaten des Jahres deutlich gestiegen, wie eine Umfrage der dpa bei acht bayerischen Städten zeigt. "Die Zahl der Anträge ist spürbar noch oben gegangen", sagte Olaf Kuch, Leiter des Einwohnermeldeamts der Stadt Nürnberg. Gab es im Jahr 2018 insgesamt noch 41 Anträge auf Einbürgerung von Briten, waren es allein im Januar und Februar bereits 25.

In der Landeshauptstadt München stellten nach 495 Anträgen im Jahr 2018 im Januar dieses Jahres 71 und im Februar 135 Briten einen Antrag auf Einbürgerung. Für Johannes Maier, Sprecher des Kreisverwaltungsreferats, sind die Beweggründe klar: "Viele Briten stellen den Antrag, weil sie ihre britische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben müssen, solange das Vereinigte Königreich noch zur EU gehört." Mit einem deutschem Pass profitierten Briten auch nach einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU als EU-Bürger von der Freizügigkeit und einem Recht auf Aufenthalt.

Die sonst bevorstehende Unklarheit über den Aufenthaltsstatus ist auch in Regensburg der Grund, weshalb die Zahl der Anträge bei der Stadt zunimmt, wie Sprecherin Juliane von Roenne-Styra mitteilt. Gab es im Vorjahr 17 Anträge auf Einbürgerung von Briten, waren es im Januar und Februar bereits neun. Ein ähnliches Bild in Ingolstadt: Hier beantragten bis März neun Briten die Einbürgerung nach 21 Anträgen 2018. In Augsburg wollten 2019 bereits acht Briten den deutschen Pass, 2018 waren es 20. In Würzburg sind nach zehn Anträgen von Briten im Vorjahr nun schon drei Einbürgerungen vollzogen und neun Anträge noch ausstehend. Selbst in kleineren Städten wie Passau zeigt sich ein gewisser Anstieg. Nach drei Einbürgerungen 2018 gab es zu Jahresbeginn bereits zwei Anträge und drei Informationsgespräche, wie Sprecherin Maria Proske mitteilt. In Aschaffenburg ist mit zwei Anträgen bis März schon die Zahl vom Vorjahr erreicht.

Die Einbürgerung dauert in Bayern laut Auskunft der Kommunen zwischen zwei und vier Monaten. Alle Briten, die ihren Antrag dieses Jahr stellen, müssen damit rechnen, ihren deutschen Pass im Zweifel nicht mehr bis zum geplanten Austrittsdatum Großbritanniens am 29. März zu erhalten. Um die Möglichkeit neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft behalten zu können, müssten Briten deshalb aber nicht bangen, teilte Roenne-Styra mit. Das Innenministerium habe zugesichert, dass alle Antragsteller vor dem 29. März auch die Option auf zwei Staatsbürgerschaften haben.