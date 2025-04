Der CSU-Chef ist als Foodblogger bekannt, kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht öffentlich in eine Wurst beißt. In Indien allerdings gibt er sich staatsmännisch. Statt ums Essen kümmert er sich um Wirtschaft und soziale Projekte.

Von Johann Osel, Delhi

Indiens Variante für den Big Mac ist der Maharaja Mac, ein doppelstöckiger Burger aus Hühnerfleisch. Warum das relevant ist? Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ist gerade auf Indienreise und als Fan von Produkten der Fastfoodkette McDonald’s hinlänglich bekannt. Er postet dazu ständig in sozialen Netzwerken. Vorsorglich, hört man, haben Söder-Mitarbeiter daheim schon gegoogelt, was es da in Indien so gibt beim Burgerbrater. Auf ein Foto, wenn der Ministerpräsident in den Maharadscha beißt, konnte man also fast wetten. Aber: Stand Montagnachmittag – bei der Abreise aus Delhi, zum Weiterflug nach Bengaluru – hat noch kein McDonald’s den Weg der Delegation gekreuzt. Was ist da los?