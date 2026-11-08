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Prestigeprojekt des Bayerischen Landes-SportverbandsIst zu viel Steuergeld in den Bau des Sportcamps Nordbayern geflossen?

Lesezeit: 5 Min.

Das Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün: Hinter der opulenten Fassade befinden sich mehrere Sportanlagen.
Das Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün: Hinter der opulenten Fassade befinden sich mehrere Sportanlagen.
Foto: Dominik Fürst

Mehr als 30 Millionen Euro hat das Prestigeprojekt des Bayerischen Landes-Sportverbands gekostet. Der Oberste Rechnungshof und die Regierung von Oberfranken haben allerdings noch ein paar Fragen.

Von Dominik Fürst und Max Weinhold Hernandez, Bischofsgrün

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Zur Einweihung erklangen Lobeshymnen. „Begeistert“ sei er, schwärmte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), als er im September 2021 das Sportcamp Nordbayern des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) in Bischofsgrün besuchte.

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