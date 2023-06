Kann man auch an der Baggerschaufel öffnen: das Kultgetränk Spezi, hier in der Originalversion.

Glosse von Bianca Dimarsico

Wie öffnet man eine Spezi? Dumme Frage. Mit dem Flaschenöffner halt, ganz klar. Oder vielleicht auch mit einer anderen Flasche. Oder mit einem abgenutzten Feuerzeug. Am Biertragerl. Alles immer noch viel zu einfach, haben sich sieben Jugendliche aus Rosenheim gedacht und einen Instagram-Account unter dem Namen "Spezi Suchtis" eingerichtet. Alle paar Tage präsentieren sie in einem Video eine neue Möglichkeit, eine Flasche mit der Zuckerpampe zu öffnen. Stattliche 145 Alternativen zum Flaschenöffner haben sie bereits ausprobiert, 200 sollen es am Ende des wunderbar sinnlosen Projekts sein. Klingt absurd - ist es wohl auch - kommt im Internet aber extrem gut an: Mehr als 100 000 Menschen folgen den Burschen inzwischen.

Hat man sich einmal bis an den Anfang des Instagram-Feeds zurückgescrollt, landet man bei Part Eins, veröffentlicht im Juli 2022. Hier wird die Flasche in null komma nix am Lenker eines City Rollers geöffnet. Einer der Spezi-Suchtis reckt triumphierend den Arm in die Luft und grinst in die Kamera, während der andere freudig zuprostet. In Part 38 hält einer der Buben den Kronkorken an einen fahrbaren Rasenmäher. Als dieser losfährt, ploppt die Flasche auf. Was man halt so macht, wenn man gerade keinen Flaschenöffner zur Hand hat. Oder wie wäre es mit Part 128: die geliebte Spezi einfach mal mit einer Baggerschaufel aufmachen? Funktioniert auch. An Kreativität mangelt es den sieben Rosenheimern jedenfalls nicht.

Die Spezi ihrer Wahl ist übrigens, um genau zu sein, gar keine original Spezi - man erinnert sich an den hitzigen Streit zwischen der Augsburger Brauerei Riegele und Paulaner um die Namensrechte - sondern ein "Cola-Orange-Mixgetränk" des Rosenheimer Flötzingerbräus. Für die Spezi Suchtis ist es trotzdem ihr "bester Spezi".

Und während die Teenager fröhlich eine Limo nach der anderen öffnen und schon kastenweise getrunken haben, denken die Menschen in den Kommentaren unter den Videos schon an die Zukunft - ganz in bayerischer Manier: In ein paar Jahren würden die sieben Jugendlichen wohl keine Spezi mehr, sondern Bier öffnen. Mal schauen, ob aus den Spezi Suchtis irgendwann die Bier Suchtis werden. Hoffentlich nicht.