„Was sind das für Penner im Stadtverband?“, fragt einer. Ein anderer beschimpft seine Genossen als „pervers und egoistisch“. Nur zwei Ausschnitte aus Chatgruppen der SPD in Regensburg , die zeigen, in welchem Zustand die Partei dort ist. Man übertreibt wohl nicht, wenn man feststellt: in keinem guten . Auch wenn nun alle wieder Einigkeit predigen, lässt sich der Scherbenhaufen kaum übersehen, in den sich die Regensburger SPD in den letzten Wochen selbst zerlegt hat.

Sie zerstritt sich über der Frage, wen sie als Oberbürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl 2026 schicken soll. Eine Frage, die zuvor auch die SPD in Nürnberg klären musste, von der noch die Rede sein wird. Vorneweg nur soviel: Dort verlief der Auswahlprozess nicht nur innovativ, sondern auch vergleichsweise sehr friedlich. In Regensburg dagegen traten nun zwei Mitglieder des Stadtverbandvorstands zurück: Alexander Roth und sogar einer der Vorsitzenden, Raphael Birnstiel. Sie übernahmen damit die Verantwortung dafür, dass ihr Kandidat nicht gewählt wurde.

Statt für den von ihnen vorgeschlagenen Quereinsteiger Thomas Rudner, wählten die Delegierten den langjährigen Stadtrat Thomas Burger. Und sie prangerten den rauen Ton an, der ihnen aus den eigenen Reihen offenbar entgegengeschlagen ist. Im innerparteilichen Umgang seien persönliche Grenzen überschritten worden, schreiben sie in einem Brief an den Vorstand, der der SZ vorliegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die SPD an der Herausforderung scheitert, sich friedlich auf einen Kandidaten zu einigen. Man denke da nur an den offen ausgetragenen Streit bei der letzten Bundestagswahl, ob nicht doch Boris Pistorius der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre.

Dass es auch anders geht, zeigte kürzlich dagegen die SPD in Nürnberg. Im März hatte dort die Partei ihren OB-Kandidaten für 2026 erstmals per Mitgliedervotum gewählt. Wovor vorab viele gewarnt hatten: Gilt der Nürnberger SPD-Parteichef Nasser Ahmed nicht als beschädigt, wenn er sich als OB-Kandidat zunächst einem Mitgliedervotum stellen muss, um überhaupt antreten zu dürfen? Immerhin gilt in vielen Parteien und Gliederungen das ungeschriebene Gesetz: Wenn der Vorsitzende antreten will, so darf er das auch – dafür ist er ja Vorsitzender. Und Nasser Ahmed will ausdrücklich dem Nürnberger CSU-Oberbürgermeister Marcus König das Amt streitig machen.

Er wird das – nach gewonnenem Mitgliederentscheid – auch versuchen. Zwei Drittel der Nürnberger Genossinnen und Genossen hatten für ihn gestimmt, ein knappes Drittel für die Sozialreferentin Elisabeth Ries. Sie hat danach angekündigt, künftig für den OB-Bewerber Ahmed zu kämpfen. Zwar vollzog sich die interne Listenaufstellung für die Kommunalwahl zuletzt auch bei der Nürnberg-SPD nicht komplett reibungslos, von unüberbrückbaren Gräben aber nach dem innerparteilichen Wettstreit ist nichts zu spüren.

Selbst Mitbewerber aus anderen Parteien zeigten sich überrascht, wie konfliktfrei man die parteiinterne Konkurrenz hinbekommen habe, sagt die unterlegene Ries, die nun als eine der künftigen Stellvertreter des Oberbürgermeisters gehandelt wird. Dass ein SPD-Bewerber 2026 auch nur geringe Chancen haben könnte, den fest im Sattel sitzenden CSU-Rathauschef König zu gefährden, hätten bis vor Kurzem politische Beobachter in Nürnberg nahezu ausgeschlossen. Nach dem gelungenen Mitgliedervotum gibt es Erste, die fragen, ob es womöglich doch eine größere Außenseiterchance geben könnte für Ahmed.

Zwei bayerische SPD-Gliederungen hätten da also binnen kurzer Zeit vorgeführt, wie es künftig gehen könnte – und wie es auf keinen Fall gehen darf, analysiert ein SPD-Grande aus dem nördlichen Bayern. In Nürnberg habe man sich als Mitmachpartei präsentiert, ohne dezidierte Lagerbildung. In Regensburg habe man offenbar im Hinterzimmer zu entscheiden versucht. Und sich anschließend überworfen.