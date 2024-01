Von Thomas Balbierer

Der Entschluss aufzuhören, sei in der Weihnachtszeit gereift, sagt Reka Molnar. Hinter der Chefin der bayerischen Jusos lagen turbulente Monate: Im April war sie zur Vorsitzenden der SPD-Nachwuchsorganisation gewählt worden und hatte sich sofort in einen ungewöhnlich aggressiven Landtagswahlkampf gestürzt. "Zwischen Juli und Weihnachten war ich an genau zwei Wochenenden zu Hause", sagt die 23-Jährige. Plakate kleben, an Infoständen diskutieren, in Gremien um die richtigen Themen streiten, Stunde um Stunde. Am Ende erlebte die SPD ihr größtes Wahldesaster in Bayern: 8,4 Prozent. Ein Achterbahnjahr.