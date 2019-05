1. Mai 2019, 18:44 Uhr SPD-Fraktion Aufklärung zu verseuchten Militär-Arealen

Wegen Chemikalien-Belastungen an Standorten der Bundeswehr in Bayern verlangt die Landtags-SPD mehr und schnellere Informationen der Staatsregierung. Bayerische Behörden wie das Landesamt für Umwelt oder das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit "müssten umgehend alle Fakten im Internet veröffentlichen", forderte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Florian von Brunn. Dazu zählten für gefährlichste Stoffe auch regelmäßige Kontrollberichte. An 20 aktuellen und 27 früheren Bundeswehr-Standorten im Freistaat gebe es "chemische Verseuchungen und Altlasten" im Boden und im Grundwasser. "Es ist unfassbar, dass die Staatsregierung das Ausmaß von Verseuchung und Altlasten nur auf Anfrage hin einräumt - offensichtlich will man unschöne Wahrheiten unter den Teppich kehren", sagte von Brunn bei einer Pressekonferenz in München. Der Schutz der Bevölkerung müsse "absoluten Vorrang" haben.

Der SPD-Politiker stützt sich bei seinen Forderungen auf die Antwort des bayerischen Umweltministeriums auf eine Anfrage. Das Ministerium verweist unter anderem auf eine Liste mit Militärflughäfen, an denen per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) nachgewiesen wurden. Sie reichern sich laut Umweltbundesamt zum Beispiel in Organismen an und wirken auf Menschen gesundheitsschädlich. In der Antwort des Ministerium heißt es , die Kontaminationen seien auf eine Vielzahl militärischer Aktivitäten wie Schieß-, Spreng- oder Löschübungen zurückzuführen. "Ihre Entstehung reicht zum Teil bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück." Nicht immer geht demnach von den Belastungen aber eine Gefahr aus.