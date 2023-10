Die Co-Vorsitzende von Florian von Brunn scheitert in der Oberpfalz mit ihren Ambitionen für eine Kandidatur zum Europaparlament. Befeuert das nun Führungsdebatten nach dem SPD-Debakel bei der Landtagswahl?

Von Johann Osel

Die bayerische SPD-Vorsitzende Ronja Endres ist mit ihren Ambitionen auf eine Kandidatur für das Europaparlament gescheitert. Die 37-Jährige, die mit Florian von Brunn seit 2021 eine SPD-Doppelspitze bildet, unterlag in Regensburg in einer Kampfkandidatur dem amtierenden Brüsseler Abgeordneten Thomas Rudner. Die Kür beim Oberpfälzer Parteitag am Samstag war eine Vorstufe der Kandidatenfindung, bevor dann Vorschläge aus allen sieben Regierungsbezirken für die bundesweite SPD-Listenaufstellung eingebracht werden.