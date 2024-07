Regensburg, Ingolstadt, Bamberg: Vor der nächsten Kommunalwahl in Bayern geraten die Sozialdemokraten in mehreren wichtigen großen Städten ins Wanken. Verliert die Partei bald auch noch ihre stattliche Machtbasis im Lokalen? Ein Überblick.

Von Thomas Balbierer, Johann Osel, Olaf Przybilla, Lisa Schnell

Es war ein pfiffiger Gag, den sich die bayerische SPD im Landtagswahlkampf einfallen ließ: In einem Werbefilmchen ertönten Gesänge wie im Fußballstadion, der Slogan „hiiieeer reeegiert ...“ – beim Sport würden an der Stelle die Anhänger den Namen des Vereins rufen. Im Film kam ein lautes „Esss-Peee-Deee“ – und dazu die Einblendung von Ortstafeln mit SPD-Stadtspitze: München, klar, etwa auch Olching und Kaufering oder Steinberg am See im Kreis Schwandorf und Vilgertshofen bei Landsberg am Lech.