Nur ein Bruchteil vermeintlich verschwendeter Lebensmittel in Bayern wird an die Tafeln gespendet. Jährlich würden 33 000 Tonnen Lebensmittelspenden von den Tafeln entgegengenommen, heißt es in einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Dies entspreche einem Anteil von 2,4 Prozent an rund 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittelverlusten in Bayern. Trotzdem wollen weder Regierung noch Tafeln eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe von Lebensmitteln an gemeinnützige Organisationen, wie die Landtags-SPD sie fordert.

Das Vermeidungspotenzial für Lebensmittelverluste in Bayern entspricht 73 000 voll beladenen Lastwagen. Die Summe setzt sich unter anderem aus Verlusten in der Landwirtschaft von rund 290 000 Tonnen etwa durch Schädlingsbefall und verfrühte Keimung zusammen. Dazu kommen 222 000 Tonnen bei der Lebensmittelverarbeitung infolge von Produktionsfehlern sowie 99 000 Tonnen im Einzel- und Großhandel. Die Studie besagt: "Gut ein Drittel der als Verlust erfassten Mengen wird in Form von Spenden weitergegeben." Hinzu kämen Privathaushalte mit 544 000 Tonnen Lebensmittelabfällen.

Der Verband Tafel Bayern sammelt "beispielsweise Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, Backwaren vom Vortag, beschädigte Verpackungen oder Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern". Bei Herstellern könnten falsch bedruckte Verpackungen, Produkte aus Sonderaktionen und Saisonware anfallen, die bedürftige Menschen gut brauchen könnten. Oft würden aber ganze Paletten Obst entsorgt, weil es sich finanziell nicht lohne, Früchte mit Druckstellen auszusortieren. Auch könnten viele Lebensmittel weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus bedenkenlos verzehrt werden. Allerdings hält Peter Zilles, der Vorsitzende der Tafel Bayern, nichts von einer Pflicht: "Wir haben weder die Manpower noch die Logistik", sagte er der dpa. "Bei einer Ad-hoc-Gesetzesänderung würde unsere komplette Infrastruktur zusammenbrechen." Mit freiwilligen Abgaben würden die Tafeln deutlich besser fahren - und das laufe mit dem Handel auch sehr gut, befand Zilles. Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern sagte, auch der Handel sei interessiert daran, dass keine Lebensmittel weggeschmissen würden. Allerdings nannte er es eine Illusion, vom plastikfreien Supermarkt zu träumen, "weil sonst noch mehr Abfälle anfallen." Eine nicht eingeschweißte Gurke sei weniger lange haltbar, sagte Ohlmann. Die Staatsregierung findet eine gesetzliche Pflicht für den Handel zur Lebensmittelweitergabe nicht zielführend. Die Spendenbereitschaft des Handels sei hoch. Die SPD-Abgeordnete Ruth Müller sagt dagegen, in Bayern würden zu viele genießbare Lebensmittel weggeworfen, längst nicht alle unverkäuflichen Lebensmittel kämen den Tafeln zugute. "Wir brauchen hier dringend eine Kurskorrektur."