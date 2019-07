15. Juli 2019, 19:00 Uhr SPD-Anfrage Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten

In Bayern kommt es immer häufiger zu Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten. Wie eine Landtagsanfrage der SPD-Abgeordneten Ruth Müller ergab, kommt es insbesondere bei Antibiotika, Krebsmedikamenten, Blutdrucksenkern, oder jenen Substanzen zu Engpässen, die für die Anästhesie benötigt werden. "Das ist dramatisch. Hier muss die Staatsregierung alles in ihrer Macht stehende tun, um absehbare Engpässe aufzufangen", sagte Müller am Montag. Die Staatsregierung sieht die Lage offenbar weniger dramatisch: "In der Regel stehen ein oder mehrere Alternativpräparate zur Verfügung", hieß es. Engpässe seien eben "nicht langfristig vorhersehbar". Die Ursachen dafür seien vielfältig, etwa "eine unerwartete, oft weltweite starke Zunahme der Nachfrage". Auch Qualitätsmängel verursachten in der Folge Lieferschwierigkeiten. "Das Problem kann jedoch weder einfach, noch allein auf bayerischer Ebene gelöst werden", wurde Müller mitgeteilt. Die wiederum betonte: "Das beste Mittel, um Engpässe aus dem Ausland zu verhindern, ist die Stärkung der bayerischen Pharmaindustrie." Besorgt zeigt sich auch die Bayerische Landesärztekammer: "Lieferengpässe bei Medikamenten sind inakzeptabel."