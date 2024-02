Wegen einer Spende an die AfD hat ein Kunde einen Brief von der Sparkasse Mittelfranken-Süd erhalten. Darin hieß es laut mehrerer Medien, dass der Zahlungsempfänger eine rechtsextremistische Ausrichtung habe und die Sparkasse solche Zahlungen nicht akzeptiere. Ein Sprecher der Sparkasse in Roth bestätigte am Mittwoch, dass es eine solche Mitteilung an den Kunden gegeben habe. Diese "beruht auf einem menschlichen Versehen unsererseits und wir bedauern insbesondere die wahrgenommene Wirkung". Die Bank habe sich bereits bei dem betroffenen Kunden entschuldigt.