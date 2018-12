21. Dezember 2018, 18:57 Uhr Sozialpolitik Seehofer macht weiter

CSU-Chef Horst Seehofer will nach seiner aktiven Laufbahn als Berufspolitiker offenbar weiter politisch mitmischen - und zu seinen eigenen Wurzeln zurückkehren. Bei den Themen Altersarmut und Renten wolle er "auch als Pensionär" versuchen, an Lösungen mitzuwirken, sagte Seehofer am Freitag im Münchner Presseclub. Das solle aber keine Drohung sein. Eine Funktion ließ er offen. Seehofer warnte den Staat davor, das Rentenniveau zu senken und verstärkt auf private Vorsorge zu setzen. Das könne sich nicht jeder leisten. Er fordert zudem eine soziale Grundsicherung für Frauen. Seehofer wird den CSU-Vorsitz am 19. Januar abgeben. Wie lange er Bundesinnenminister bleibt, lässt er offen. Seine Karriere in der CSU hatte er als Sozialpolitiker gestartet.