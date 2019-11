Das in die Kritik geratene Konzept des "Original Play" bleibt für Bayerns Kindertagesstätten tabu. Dabei handelt es sich um eine Art Raufen und Balgen zwischen erwachsenen Personen und kleinen Kindern, das nach einer Theorie des Amerikaners Fred O. Donaldson "allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein liebevolles Miteinander" ermöglichen soll. Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) findet dafür jedoch klare Worte: "Original Play öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. In Kitas hat das nichts verloren." Dem Ministerium sei zwar bislang in Bayern kein Fall bekannt, in dem das Konzept zur Anwendung kam. Es gebe aber "erschreckende Medienberichte" aus anderen Bundesländern.