28. August 2018, 18:52 Uhr Sozialministerium CSU gibt im Streit um Familiengeld nicht nach

Im Streit um die Anrechnung des bayerischen Familiengeldes auf Hartz-IV-Leistungen hat die CSU-geführte Staatsregierung auf Ausnahmeregelungen im Sozialrecht verwiesen. "Für das bayerische Familiengeld muss sich niemand über Recht und Gesetz hinwegsetzen", sagte Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Dienstag in München. Sie bezog sich dabei auf zwei Ausnahmen zum für Hartz-IV-Leistungen geltenden Nachranggrundsatz.

Demnach würden erziehungsgeldartige Leistungen der Länder nicht bei einkommensabhängigen Sozialleistungen angerechnet. Zudem enthalte die gesetzliche Regelung zum Familiengeld eine klare Zweckbestimmung. Daraus gehe hervor, dass diese Leistung nicht der Existenzsicherung, sondern der frühen Erziehung und Bildung der Kinder einschließlich gesundheitsfördernder Maßnahmen diene, so Schreyer. Sie könne nicht nachvollziehen, warum Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nicht zugunsten der Familien und deren Kindern entscheide, "die es ohnehin schon schwerer haben".

Deswegen will die Staatsregierung das Familiengeld "auf jeden Fall an alle auszahlen". Das betonte Schreyer am Dienstag. Der Streit mit Berlin schwelt seit einigen Wochen, Bayern will jedoch keinesfalls nachgeben. Die CSU-Staatsregierung will von September an - eineinhalb Monate vor der Landtagswahl - sämtlichen Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat und Kind zahlen, auch Sozialhilfeempfängern. Ab dem dritten Kind gibt es 300 Euro monatlich. Nach dem Sozialgesetzbuch II müssen die Behörden zusätzliches Einkommen jedoch mit Hartz-IV-Zahlungen verrechnen. Diese Vorschrift soll verhindern, dass die Empfänger Sozialleistungen beliebig addieren können und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sich dadurch nicht lohnt.

Im Familiengeld wird das bisherige Betreuungsgeld und das Landeserziehungsgeld gebündelt und aufgestockt. Die Auszahlung ist unabhängig vom Einkommen. Die Einführung hatte Ministerpräsident Markus Söder in seiner ersten Regierungserklärung im April verkündet.