12. September 2018, 18:52 Uhr Sozialministerium Auch Hartz-IV-Empfänger erhalten Hilfe zur Pflege

Im Rangeln um das letzte Wort beim Landespflegegeld hat die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Mittwoch nachgelegt: Anders als am Tag zuvor vom Bundessozialministerium behauptet, würden in Bayern eben doch alle, die das Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro pro Jahr beantragen, dieses auch bekommen. Die Juristen in Berlin hatten nach Prüfung der Rechtslage per Mitteilung bestätigt, dass das Landespflegegeld nicht auf Grundsicherung und Sozialhilfe angerechnet wird. Wohl aber auf "Hilfe zur Pflege". Dem widersprach Schreyer am Mittwoch: "Über die Anrechnung der Hilfe zur Pflege entscheidet nicht das Bundessozialministerium, es entscheiden die bayerischen Bezirke." Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) habe versichert, dass diese das Pflegegeld nicht anrechnen werden. Die Debatten mit Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) nannte Schreyer "Störfeuer" und warf ihm vor, "mit zweierlei Maß zu messen", weil er das Familiengeld auf Hartz IV anrechnen wolle. Etwa 240 000 Kinder sind anspruchsberechtigt, acht Prozent leben in Familien, die Hartz IV beziehen.