1. April 2019, 18:48 Uhr Soyen Tödliche Kollision mit Kleinbus

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus bei Soyen (Landkreis Rosenheim) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 49-jährige Autofahrer habe am Sonntag beim Abbiegen auf die B 15 den Kleinbus übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher starb an der Unfallstelle. Sechs Mitglieder einer Trachtengruppe, die in dem Kleinbus saßen, kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.