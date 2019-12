Bei einem Unfall in einem Freizeitbad in Sonthofen ist ein vierjähriges Kind ums Leben gekommen. Das Kind, zu dessen Geschlecht die Polizei am Sonntag keine Angaben machte, starb trotz Wiederbelebungsversuchen nach einem Transport in das Klinikum Kempten. Für ein mögliches Fremdverschulden bei dem Unglück am Samstag gebe es keine Hinweise.