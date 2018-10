17. Oktober 2018, 18:43 Uhr Sondierungsgespräche Der Heizer und sein Bremser

Nach der Landtagswahl hat sich die CSU mit Vertretern der Freien Wähler und der bayerischen Grünen zu Gesprächen getroffen.

Mit den Freien Wählern gibt es große inhaltliche Übereinstimmungen. Deren Vorsitzender Hubert Aiwanger hat lange darauf hingearbeitet, in Bayern mitzuregieren. Nun drückt er aufs Tempo.

Die Gräben zwischen der CSU und den Grünen dagegen sind tiefer, vor allem bei der Umwelt- und Sicherheitspolitik.

Von Lisa Schnell und Wolfgang Wittl

Das soll es schon gewesen sein? Gut fünf Minuten berichten Markus Söder und Hubert Aiwanger, wie die erste Sondierungsrunde zwischen CSU und Freien Wählern gelaufen ist. Für Aiwanger viel zu kurz. Und so gibt er, als Söder sich verabschiedet, weiter Auskunft, als bekäme seine Fraktion für jede Antwort einen Ministerposten mehr. Nein, für persönliche Rivalitäten mit dem Ministerpräsidenten sei kein Platz. "Ich muss nicht gegen ihn brillieren."

Die Chancen für eine gemeinsame Regierung? "Ich sehe eine funktionierende Partnerschaft auf uns zukommen." Keine Probleme mit dem Mann, den er kürzlich noch "Diktator" nannte? Ach, das klappe "vielleicht besser, als ich im Vorfeld befürchtet hatte". Sie können also mit Söder? "Auf alle Fälle." Und wie geht es weiter? Er rechne fest mit weiteren Gesprächen am Freitag, sagt Aiwanger, dann am liebsten schon über eine Koalition: "Aus meiner Sicht ist sondiert genug."

Hubert Aiwanger, der Mann aus Rahstorf in Niederbayern, hat einen weiten Weg hinter sich. 2008 hat er die Freien Wähler gegen interne Widerstände in den Landtag geführt, am Mittwoch steht er vor Saal 2 im Maximilianeum - und kurz vor dem Ziel. Der Regierungswille dringt aus jeder Pore seines Körpers. "Seit Jahren haben wir darauf hingearbeitet", sagt er beim Hineingehen, "des wird scho". Als er mit seiner siebenköpfigen Delegation wieder herauskommt, dankt er der CSU zuerst "für den respektvollen Umgang". Drei Stunden dauert das Gespräch, serviert werden Butterbrezen, geschnittenes Obst und Themen, in denen die Gemeinsamkeiten offenbar überwiegen. Er habe jedenfalls keine roten Linien erkennen können, die nicht zu überwinden seien, sagt Aiwanger.

Andere haben es am Mittwoch wesentlich eiliger als der Chef der Freien Wähler. Horst Seehofer zum Beispiel, der in seiner Partei heftig kritisierte CSU-Chef, hat nur eine Frage: "Wo geht's da raus?" Schon ist er weg. Vielleicht ist er froh, dass es an diesem Tag ausnahmsweise nicht in erster Linie um seine politische Zukunft geht. Auskunftberechtigt sind nur die beiden Verhandlungsführer, bei der CSU Markus Söder. Auch er hält sich nicht lange auf. Sehr konstruktiv, hohes Maß an Übereinstimmung, atmosphärisch gut, aber noch Gesprächsbedarf, das ist Söders Fazit: "Es war sicher ein sehr, sehr guter Vormittag." Über Inhalte haben die Verhandlungspartner Stillschweigen vereinbart, es ist der erste Test, ob sie sich vertrauen können.

Die Vorfreude von Aiwangerschem Ausmaß, dass Bayern bald wieder von einer Koalition regiert werden soll und nicht mehr alleine von der CSU, kann Söder überzeugend verbergen - sofern er sie überhaupt in sich trägt. Er hat zwar eine klare Präferenz für die Freien Wähler, das hat er mehrmals betont, aber das Tempo ist ihm nicht geheuer. "Wir wollen schnelle Ergebnisse", fordert Aiwanger. "Drum prüfe, wer sich ewig bindet", entgegnet Söder. Wenn Aiwanger der Heizer ist in diesem politischen Vehikel namens schwarz-orangene Koalition, das bald durch die Landespolitik fahren soll, dann ist Söder der Bremser.

Schon am Dienstag, als die CSU-Fraktion ihn einstimmig zum Ministerpräsidentenkandidaten kürte, ließ Söder erkennen, dass er manche Dinge langsamer angehen will. Eine Zäsur sei das Wahlergebnis, für ihn persönlich heiße das: Eine neue Dialogkultur solle einkehren, eine optimistische Regierung wolle er anführen, an manchen Stellen besser zuhören und die Geschwindigkeit etwas drosseln.

Genau das hatten ihm Kritiker vorgeworfen: zu schnell, zu unruhig regiere Söder das Land. So lasse sich kein Vertrauen gewinnen. Nun spricht er davon, dass "das letzte Halbjahr aus vielen Gründen zu kurz" gewesen sei, dass auch er einem Entwicklungsprozess unterworfen sei, dass er mehr auf andere zugehen werde, besonders auf Kirchen und Intellektuelle. Erfindet sich da einer wieder neu? "Er hat seine Lektion gelernt", sagt ein CSU-Mann. "Mal sehen, ob es hält."

Sondierungen mit den Grünen gelten in der CSU als schwierig

Manche in der CSU fordern, Söder müsse mit den Grünen so ernsthaft verhandeln wie mit den Freien Wählern. Sie verweisen sorgenvoll auf Baden-Württemberg, wo die CDU einst mit der bürgerlichen FDP ein Bündnis einging, und danach von den Grünen an der Regierung abgelöst wurde.

Diese Ansicht ist in der CSU aber nicht weit verbreitet, als unüberbrückbar gilt die kulturelle Kluft zu den Grünen. Zwar hat Seehofer seiner Partei bereits Nachholbedarf in der Großstadt- und Umweltpolitik attestiert, doch ist davon auszugehen, dass die CSU diese Defizite in einer Regierung ohne Beteiligung der Grünen ausgleichen will. Den Grünen blieb das nicht verborgen. Um 14 Uhr beginnen ihre Sondierungen. Nach gut drei Stunden treten sie mit ernsten Gesichtern an die Mikros, neben ihnen ein milde lächelnder Söder.

"Es war mehr als ein lohnendes Gespräch", sagt er. "Sehr konstruktiv, sehr seriös." Bei der inneren Sicherheit aber gebe es "manches Trennendes". Die Grünen berichten von "respektvollen, sachlichen" Gesprächen. Fraktionschef Ludwig Hartmann sieht aber "Gräben in der Umweltpolitik". Man werde sich beraten, entschieden werde morgen. Aiwanger hatte schon am Mittag eine Ahnung. "Viel Spaß mit den Grünen", rief er Söder hinterher. Er warte dann auf seinen Anruf.