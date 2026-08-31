Um 4,2 Grad über dem Durchschnitt lag die Temperatur in den vergangenen drei Monaten. Die Folgen sind dramatisch – für die Natur, aber auch für die Menschen in Bayern.

Jetzt ist es amtlich: Die zurückliegenden Sommermonate Juni, Juli und August liegen in Bayern gleichauf mit dem bisherigen Rekordsommer 2003. Das hat am Montag der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Bericht über den Sommer 2026 bekannt gegeben. Bayernweit lag die Mitteltemperatur in den drei Sommermonaten 2026 wie 2003 bei 20,0 Grad, der Referenzwert wurde damit um satte 4,2 Grad übertroffen. Erstmals seit Beginn der Messaufzeichnungen wurden landesweit im Mittel 28 heiße Tage mit Temperaturen von 30 und mehr Grad gezählt. Die Zahl der sehr heißen Tage mit 35 und mehr Grad betrug landesweit durchschnittlich etwa sieben Tage.