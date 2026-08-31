Zum Hauptinhalt springen

Klima in BayernSo heiß wie seit 2003 nicht mehr – die Bilanz des Sommers

Lesezeit: 5 Min.

Staubtrocken:  Ein Landwirt bearbeitet in Pleinfeld mit seinem Traktor ein abgeerntetes Getreidefeld. Die Dürre hat in Bayern gewaltige Ernteausfälle zur Folge.
Staubtrocken:  Ein Landwirt bearbeitet in Pleinfeld mit seinem Traktor ein abgeerntetes Getreidefeld. Die Dürre hat in Bayern gewaltige Ernteausfälle zur Folge.
Daniel Karmann/dpa

Um 4,2 Grad über dem Durchschnitt lag die Temperatur in den vergangenen drei Monaten. Die Folgen sind dramatisch – für die Natur, aber auch für die Menschen in Bayern.

Von Nina von Hardenberg, Christian Sebald und Max Weinhold Hernandez

SZ bei Google bevorzugen

Jetzt ist es amtlich: Die zurückliegenden Sommermonate Juni, Juli und August liegen in Bayern gleichauf mit dem bisherigen Rekordsommer 2003. Das hat am Montag der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Bericht über den Sommer 2026 bekannt gegeben. Bayernweit lag die Mitteltemperatur in den drei Sommermonaten 2026 wie 2003 bei 20,0 Grad, der Referenzwert wurde damit um satte 4,2 Grad übertroffen. Erstmals seit Beginn der Messaufzeichnungen wurden landesweit im Mittel 28 heiße Tage mit Temperaturen von 30 und mehr Grad gezählt. Die Zahl der sehr heißen Tage mit 35 und mehr Grad betrug landesweit durchschnittlich etwa sieben Tage.

Zur SZ-Startseite

Drei Zimmer, Küche, Kapelle
:So wohnt der Bamberger Erzbischof im Ruhestand

Eine Haushälterin hat der 76-jährige Ludwig Schick jetzt nicht mehr. Macht aber nichts. Kochen, putzen, waschen, alles kein Problem. Ein Besuch.

SZ PlusVon Katja Auer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite