In Bayern boomt die Photovoltaikbranche. Doch mit der Zahl der Anlagen wächst auch der Widerstand gegen die Technisierung der Landschaft und den Verlust von Böden. Ginge es auch anders?

Der Landstrich zwischen Regensburg und Straubing dürfte es nur schwer in Tourismusprospekte schaffen. Schmucklos breitet sich die Ebene südlich der Donau aus. Abgeerntete Felder so weit das Auge reicht, Zuckerrübenmieten, ein paar Dörfer und neuerdings eine Großbaustelle auf freier Flur. Lastwagen rollen an diesem Vormittag über die staubigen Wege, vorbei an Metallgerüsten. Sie liefern das Material für eine Anlage, wie es sie in Bayern in dieser Dimension noch nicht gegeben hat: Rings um den Gutshof Schafhöfen in der Gemeinde Mötzing entsteht einer der größten Solarparks Deutschlands.